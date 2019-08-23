Звезда украинских сериалов вышла замуж за российского актера (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная актриса, звезда сериалов Евгения Лоза и российский актер Антон Батырев сыграли свадьбу. Влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Трогательными свадебными фото молодожены поделились в Instagram. На них счастливые Егения и Антон демонстрируют обручальные кольца, и нежно поздравляют друг друга поцелуем.

«Девочка моя РОДНАЯ, я очень-очень тебя люблю!!!», — написал Антон под совместным фото, сопроводив его сердечками.

Для торжества Евгения выбрала лаконичное белое короткое платье. Фату и прочие свадебные украшения надевать не стала. Свадьбу гуляли в узком кругу. По традиции невеста в конце торжества невесты бросила букет.

Напомним, о романе актеров стало известно несколько месяцев назад, когда Евгения похвасталась кольцом на безымянном пальце. Позже она подтвердила отношения с Антоном и рассказала, что познакомились они на съемках в Киеве. Пару часто видели вместе в ресторанах столицы. Также они заняты и в российских фильмах.

«Слава Богу, так сложилось, что мы вместе здесь. Нам хватает работы обоим, причем мы трудимся в разных проектах. Познакомились мы тоже здесь, в Киеве», — говорила Евгения Лоза.

Скорее всего, актеры познакомились в 2018 году на съемках картины «На качелях судьбы». После этого влюбленных стали замечать вместе.

Это первый брак 35-летней Евгении. Свадебные платья она примеряла только на съемочной площадке.

А вот 38-летний Антон уже был женат не раз. От второго брака у него есть шестилетний сын Добрыня, с которым он часто проводит время. Однако, делиться подробностями личной жизни актеры не любят.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская журналистка Ксения Собчак готовится к свадьбе с Константином Богомоловым.

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