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Общество и люди

День Независимости Украины 2019: короткие поздравления, открытки и смс

0:07 24 августа 2019 15
День Независимости
Инф. «ФАКТОВ»

24 августа Украина празднует День Независимости. В этот день украинцы поздравляют друг друга с праздником.

«Факты» сделали подборку коротких поздравлений с праздником, открыток и смс, которые понравятся вашим близким.

День Независимости

Бажаю всім нам у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб вона могла тільки процвітати!

День Независимости

***
З Днем Незалежності країну вітаємо:
Добробуту й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!

***
З святом великим тебе я вітаю!
Бо ж народилася наша країна!
Мира і радості всім нам бажаю,
Щастя й наснаги рідній землі!

***
У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творімо історію під знаменням рідних прапорів! З Днем Незалежності!

День Независимости

***
Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом Незалежності, Україно!

Также предлагаем вам послушать песни о любви к Украине.

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