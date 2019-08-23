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День Независимости Украины 2019: короткие поздравления, открытки и смс
24 августа Украина празднует День Независимости. В этот день украинцы поздравляют друг друга с праздником.
«Факты» сделали подборку коротких поздравлений с праздником, открыток и смс, которые понравятся вашим близким.
Бажаю всім нам у країні вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб вона могла тільки процвітати!
***
З Днем Незалежності країну вітаємо:
Добробуту й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
***
З святом великим тебе я вітаю!
Бо ж народилася наша країна!
Мира і радості всім нам бажаю,
Щастя й наснаги рідній землі!
***
У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творімо історію під знаменням рідних прапорів! З Днем Незалежності!
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Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом Незалежності, Україно!
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