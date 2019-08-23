Общество и люди

День Независимости Украины 2019: короткие поздравления, открытки и смс

24 августа Украина празднует День Независимости. В этот день украинцы поздравляют друг друга с праздником.

«Факты» сделали подборку коротких поздравлений с праздником, открыток и смс, которые понравятся вашим близким.

Бажаю всім нам у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб вона могла тільки процвітати!

***

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Добробуту й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

З святом великим тебе я вітаю!

Бо ж народилася наша країна!

Мира і радості всім нам бажаю,

Щастя й наснаги рідній землі!

***

У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творімо історію під знаменням рідних прапорів! З Днем Незалежності!

***

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом Незалежності, Україно!

Также предлагаем вам послушать песни о любви к Украине.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter