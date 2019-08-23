Звездный российский хоккеист влип в скандал из-за наркотиков

Спорт

27-летний хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Евгений Кузнецов дисквалифицирован на длительное время за проваленный допинг-тест.

Проба, взятая у спортсмена на проходившем в Словакии ЧМ-2019, показала наличие в крови кокаина. Кузнецов отказался вскрывать пробу «Б», что автоматически повлекло дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF) на четыре года, которая берет отсчет от 13 июня 2019-го.

Хоккеист уже признал свою вину, хотя раньше отрицал свою причастность к этой скандальной истории. «Я разочаровал многих важных для меня людей, включая семью, партнеров по команде и друзей. С первого дня, когда я вышел на лед в Вашингтоне, „Кэпиталз“ и наши болельщики великолепно относились ко мне и моей семье. Я ужасно себя чувствую за то, что подвел вас. Понимаю, что единственный способ вернуть ваше доверие — взять ответственность за эту ситуацию и за свои действия», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба НХЛ.

А вот на родине Евгения видят во всем заговор против их соотечественника. «Почему IIHF публикует такие заявления лишь спустя три месяца?!! Я не понимаю, кому и зачем это нужно и выгодно. Тянули, тянули и теперь выдали. Все это похоже на какую-то провокацию и подставу», — высказался в комментарии сайту «Чемпионат» бывший хоккеист сборной России Антон Николишин.

Отметим, что из-за дисквалификации Кузнецов лишится бронзовой медали, завоеванной в составе сборной России на мировом первенстве. А вот его партнеров наград лишать не будут, поскольку, согласно нормам IIHF, дисквалификация к команде может быть применена, если будет установлено, что более двух ее членов нарушили антидопинговые правила во время проведения турнира.

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