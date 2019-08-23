День Независимости Украины 2019: открытки, песни и поздравления с праздником

Общество и люди

24 августа наша страна празднует 28-ю годовщину Независимости. В этот день не забудьте поздравить всех дорогих вам людей с самым важным государственным праздником.

А «Факты» сделали для вас подборку лучших поздравлений, открыток и песен, которые помогут сделать праздник ярче.

Поздравляю вас с праздником Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник придавал всем нам сил и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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Пусть не исчерпывается источник вашей веры, надежды и любви к родной земле, энергии и уверенности в собственных силах. Желаю вам крепкого здоровья, успешной реализации далеко идущих планов, благополучия, мира и добра в каждом доме.

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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Только одно важно — наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем все изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!

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