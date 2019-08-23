Богиня: Даша Астафьева потрясла сеть голым фото

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая часто балует поклонников пикантными фото, порадовала снимками, на которых позирует обнаженной.

Фото, которые Даша опубликовала в своем Instagram, делались для Harper's Bazaar Ukraine.

«Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности», - заявила Астафьева.

«Очень красивые фото, действительно искусство. Даша, вы созданы для того, чтобы радовать этот мир своей красотой», «Даша, Вы прекрасны! Я восхищена работой фотографа, но Вы вот именно та муза, которую хочется снимать и наблюдать на кадрах, не отрывая глаз! Вы прекрасны», — восхищаются подписчики Даши, называя ее богиней.

Напомним, ранее Астафьева рассказала, почему не может выйти замуж.



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