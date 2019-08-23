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Богиня: Даша Астафьева потрясла сеть голым фото
Популярная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева, которая часто балует поклонников пикантными фото, порадовала снимками, на которых позирует обнаженной.
«Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка — это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире — о почерке создателя и ценности уникальности» Special for @harpersbazaarukraine PR: @samofalova #style: @shindinde #photo: @rynanoir #hairmua: @grinyuka_nastya
Фото, которые Даша опубликовала в своем Instagram, делались для Harper's Bazaar Ukraine.
«Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности», - заявила Астафьева.
«Очень красивые фото, действительно искусство. Даша, вы созданы для того, чтобы радовать этот мир своей красотой», «Даша, Вы прекрасны! Я восхищена работой фотографа, но Вы вот именно та муза, которую хочется снимать и наблюдать на кадрах, не отрывая глаз! Вы прекрасны», — восхищаются подписчики Даши, называя ее богиней.
Напомним, ранее Астафьева рассказала, почему не может выйти замуж.
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