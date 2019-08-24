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Голая и на поводке: Белла Хадид снялась обнаженной для обложки журнала
Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид снялась обнаженной для обложки журнала Pop. Фотографии появились в Instagram-аккаунте издания, пишет gazeta.ru.
На одном из снимков модель позирует топлес на поводке и в черных перчатках с украшениями, прикрывая грудь руками. Автором съемки стал фэшн-фотограф Хьюго Комте, а стилисткой выступила Ванесса Рейд.
Поклонники журнала и знаменитости с восторгом отреагировали на публикацию. «Нет слов. У вас всегда самые лучшие съемки», — похвалила одна из них. «Это то, чего мы все так долго ждали!» — радовалась другая. «Она выглядит намного лучше, чем с тоннами мейкапа», — высказалась третья. «Лучшая. Просто бомба», — поддержал еще один комментатор.
Издание напоминает, что ранее Белла Хадид уже снималась для Pop в откровенном виде. Так, в августе издание показало вариант обложки, на которой модель запечатлена с оголенной грудью. На ней была кожаная куртка с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Ее расстегнули таким образом, что грудь супермодели практически полностью оголилась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре прошлого года Белла Хадид приняла участие в Неделе моды в Нью-Йорке. При этом наибольший резонанс вызвало не ее дефиле на подиуме, а выход из отеля. Так, 21-летняя Белла появилась на улице в коротком топе без бюстгальтера и в стильных брюках с рисунком, имитирующим змеиную кожу. Поклонники были в восторге.
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