Украина

Без водорослей и медуз: назван «самый чистый» курорт на Азовском море (видео)

Из-за повышения солёности воды в Азовском море отдыхающие страдают от нашествия медуз. Так, рекордное количество корнеротов отмечено на пляжах Арбатской Стрелки, Счастливцево и Геническа, пишет golos.zp.ua.

При этом издание отмечает, что достаточно редко медузы встречаются в последние дни в Кирилловке.

Но «абсолютным рекордсменом» с наименьшим количеством обитателей моря издание считает Бердянск.

«Вода здесь достаточно чистая, даже водорослей практически нет. Однако, из-за отсутствия медуз будьте готовы к присутствию людей, которые от этих самых медуз пытаются спастись, отыскав „кусочек моря“ почище»,— предостерегают журналисты.

Напомним, что из-за строительства Крымского моста и повышения солености воды в Азовском море ученые предупреждают украинцев о том, что медузы станут в ближайшие годы обычными обитателями этого побережья Азова. По их словам, корнероты комфортно себя чувствуют и активно размножается в диапазоне солености 14−38 промилле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с увеличением количества медуз в Азовское море местные жители вынуждены искать способ «утилизации» этих «даров природы». И пока кто-то «грузит» медуз лопатами, некоторые оригиналы начали варить их и употреблять в пищу. При этом они заявляют, что вкус у блюда «нейтральный» и их «вполне можно есть».

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