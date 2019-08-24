- 02:20 «Воры в законе» идут на Донбасс: мафиози намерены взять под контроль преступность региона
- 01:53 Без водорослей и медуз: назван «самый чистый» курорт на Азовском море
- 01:28 Голая и на поводке: Белла Хадид снялась обнаженной для обложки журнала
- 00:50 «Уже мама»: Ратаковски прокомментировала слухи о своей беременности
- 00:20 «Слава Украине!» Британский премьер Борис Джонсон оригинально поздравил украинцев с праздником
- 00:07 День Независимости Украины 2019: короткие поздравления, открытки и смс
- 00:02 Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака
- 00:02 Апокалипсис через несколько дней: ученые предупредили об опасности
- 23.08 23:53 Богиня: Даша Астафьева потрясла сеть голым фото
- 23.08 23:51 Марш защитников Украины в центре Киева: онлайн-трансляция шествия по случаю Дня Независимости
- 23.08 23:51 Педофил в белом халате: во Франции хирурга подозревают в изнасиловании под наркозом 250 детей
- 23.08 23:16 День независимости 2019: как отмечают Киев, Харьков, Одесса и другие города Украины
Без водорослей и медуз: назван «самый чистый» курорт на Азовском море (видео)
Из-за повышения солёности воды в Азовском море отдыхающие страдают от нашествия медуз. Так, рекордное количество корнеротов отмечено на пляжах Арбатской Стрелки, Счастливцево и Геническа, пишет golos.zp.ua.
При этом издание отмечает, что достаточно редко медузы встречаются в последние дни в Кирилловке.
Но «абсолютным рекордсменом» с наименьшим количеством обитателей моря издание считает Бердянск.
«Вода здесь достаточно чистая, даже водорослей практически нет. Однако, из-за отсутствия медуз будьте готовы к присутствию людей, которые от этих самых медуз пытаются спастись, отыскав „кусочек моря“ почище»,— предостерегают журналисты.
Напомним, что из-за строительства Крымского моста и повышения солености воды в Азовском море ученые предупреждают украинцев о том, что медузы станут в ближайшие годы обычными обитателями этого побережья Азова. По их словам, корнероты комфортно себя чувствуют и активно размножается в диапазоне солености 14−38 промилле.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в связи с увеличением количества медуз в Азовское море местные жители вынуждены искать способ «утилизации» этих «даров природы». И пока кто-то «грузит» медуз лопатами, некоторые оригиналы начали варить их и употреблять в пищу. При этом они заявляют, что вкус у блюда «нейтральный» и их «вполне можно есть».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..