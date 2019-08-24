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Украина

Столицу нужно переносить: астролог назвал город, который может заменить Киев

4:21 24 августа 2019 140
Одесса
Инф. «ФАКТОВ»

Известный астролог Влад Росс считает, что Украине необходимо перенести столицу, что поможет стране привлекать больше инвестиций. Такое мнение он выразил в комментарии изданию «Главред».

«Я бы советовал перенести столицу из Киева в Одессу. Знаю, что такая идея обсуждается, пусть пока и не очень активно, в команде президента», — отметил астролог.

По мнению Росса, такой шаг помог бы привлечь больше инвестиций в Украину.

«Было бы неплохо, если бы юморной президент перенес столицу в юморной город. А если говорить серьезно, то именно Одесса обладает самым большим потенциалом по привлечению инвестиций. На это указывает и гороскоп Одессы. Потому, если новое руководство страны перенесет столицу в Одессу, то в этот город пойдут огромные деньги в виде инвестиций», — объяснил он.

Как известно, 18 июня экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно перенести правительственные учреждения из Киева в провинцию.

Также он советовал сократить в три раза количество депутатов и чиновников, а админздания в Киеве продать, напоминает from-ua.

По мнению Саакашвили, перенос столицы из Киева позволит бюджету сэкономить солидную сумму денег за счет урезания расходов на коммунальные услуги: отопление, кондиционирование и автомобильный транспорт. Также Саакашвили предложил обновить состав госаппарата Украины — «заселить новых бюрократов, молодых, не испорченных и с хорошей зарплатой».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-мэр Киева Александр Омельченко, обратился к президенту с просьбой не усложнять киевлянам и гостям столицы и без того непростую жизнь переносом Офиса президента в Украинский дом. Также он предложил несколько других вариантов обустройства главного офиса.

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