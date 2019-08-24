Украина

Выплаты не от государства: как заработать пенсию на уровне 14 тысяч гривен

Демографический кризис и массовая эмиграция трудоспособного населения уже через 5−7 лет могут привести к тому, что количество работающих и число пенсионеров сравняется. А через 20 лет один украинский работник вынужден будет содержать уже двух пенсионеров. Понятно, что при такой статистике социальные выплаты окажутся минимальными. Поэтому рассчитывать на достойную пенсию от государства не приходится, пишут «Вести».

Как альтернативу многие рассматривают негосударственные пенсионные фонды.

Как правильно выбрать фонд для инвестиций

При выборе НПФ стоит обратить внимание на прозрачность его работы, размер фонда (активы, количество клиентов), открытость информации о текущей деятельности фонда, инвестиционные результаты. Но и в дальнейшем расслабляться на стоит. После того как потребитель стал участником фонда, периодически нужно проверять состояние своего счета и если результаты работы НПФ не удовлетворяют, то раз в полгода можно перевести свои деньги в другой фонд. Выбрать есть из чего — в Украине зарегистрировано около 60 НПФ, треть из которых ведут активную публичную деятельность и имеют неплохие результаты.

Чтобы начать сотрудничать с фондом, необходимо обратиться в его отделение, предоставить паспортные данные и код. Свой счет потом можно будет пополнять в любой удобный момент. Никаких ограничений для этого не существует.

Кто может вкладывать деньги в НПФ

Ограничений на участие в НПФ нет, участником может стать и младенец, и пожилой человек. Но чем больше есть времени до пенсии и соответственно для накопления — тем лучше, тогда даже небольшие взносы могут постепенно вырасти в существенный капитал.

Кроме того, чем ближе к пенсионному возрасту, тем более крупные взносы нужно делать, чтобы получить ощутимый результат в виде пенсии.

Например, откладывая по 300 грн в НПФ на протяжении 30 лет и получая на эти накопления 12% годовых, можно получать среднюю ежемесячную пенсию на уровне 14 245 грн на протяжении следующих 10 лет. Для сравнения, человеку, которому до пенсии осталось 10 лет, чтобы выйти на тот же размер пенсии, нужно ежемесячно откладывать 4 125 грн.

Требований, сколько нужно откладывать денег в месяц, нет. Идеальный вариант — перечислять в фонд 10% в месяц от своего дохода".

Есть ли риск потерять деньги

Законодательно работа негосударственных пенсионных фондов прописана очень хорошо, их работу контролирует государственный регулятор — Нацкомфинуслуг, на сайте которого можно найти информацию обо всех зарегистрированных в Украине фондах. Дополнительно работу всех пенсионных фондов проверяет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как и когда выплачивают пенсии

Выплаты стартуют за 10 лет до официальной пенсии, т. е. в любой момент после 50 лет. Досрочно получить все деньги со счета можно, но только в нескольких случаях: критическое состояние здоровья, инвалидность, выезд за рубеж на постоянное место жительства. Средства можно забрать и в том случае, если сумма накоплений небольшая и составляет до 94 тыс. грн. Если пенсионер умер и не получил все выплаты, то остаток выплачивается его ближайшим родственникам.

Минимальный срок выплаты пенсий составляет 10 лет. Но он может быть гораздо больше. Срок и периодичность выплат устанавливает сам клиент.

Перед выплатой пенсии нужно написать заявление, где и указать все нюансы по выплатам. Например, человек может работать до 65 лет и только потом он может уволиться и получать выплаты от негосударственного пенсионного фонда.

Все деньги переводятся в так называемую единицу активов. Их размер зависит от того, какой доход получил негосударственный пенсионный фонд. Фонд зарабатывает самостоятельно. Он вкладывает деньги будущих пенсионеров в покупку облигаций внутреннего государственного займа, может положить деньги на депозит и получать процентные ставки по ним или вкладывать деньги в какие-то проекты по недвижимости.

Если вложения принесли неплохую прибыль, то курс единицы активов высокий и выплаты пенсионерам увеличиваются. Например, на протяжении первого года они могут составлять 10 тыс. грн в месяц, а уже в следующем — 12 тыс. грн в месяц. Поэтому так важно регулярно контролировать финансовое состояние пенсионного фонда и периодически спрашивать, куда он вкладывает деньги.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как человек может самостоятельно рассчитать свою пенсию, проверив правильность ее начисления.

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