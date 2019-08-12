Украинцам резко повысят зарплаты: как это отразится на пенсиях

Украина

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 10,7 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс. Об этом пишет «Обозреватель».

В среднем же заработная плата в 2020-м будет на уровне 12,5 тыс. грн, прогнозируют в Кабмине. На размер выплат может повлиять и обещанное повышение минималки. Так, ежегодно заработные платы резко увеличиваются в декабре. Главная причина — годовые выплаты, премии, прибавки к новому году. А уже в январе доходы резко падают.

Чтобы сгладить это падение и в будущем подтолкнуть увеличение всех доходов, необходимо более существенно повышать минимальную заработную плату. Сейчас она составляет 4723 грн. В 2020-м, как заявлял премьер еще месяц назад, она будет на уровне 5,5 тыс. грн.

Правда, следом прозвучало заявление вице-премьера Павла Розенко. Он спрогнозировал минималку в размере 6,5 тыс. грн. И хотя действующему составу правительства осталось проработать всего около месяца, в том числе от него зависит, на какие цифры будет опираться следующий состав правительства. Так, как заявила министр финансов Оксана Маркарова, проект бюджета-2020 уже практически готов, а именно в этом документе будут отображены социальные стандарты на следующий год.

И если окажется, что в бюджете рассчитывают на зарплату меньше 6,5 тыс. грн, значит Павел Розенко назвал более оптимистичный вариант в надежде на дальнейшие правки в главном финансовом документе страны.

Сейчас зарплаты украинцев находится на следующем уровне: юрист (13,3 тыс. грн);

экономист (10 тыс. грн);

менеджер (16,7 тыс. грн);

филолог украинского языка (8 тыс. грн);

психолог (8 тыс. грн).

инженеры (12 тыс. грн);

стоматологи (20 тыс. грн);

программисты (13,6 тыс. грн);

веб-дизайнеры (13,2 тыс. грн);

SEO-аналитики (17,1 тыс. грн).

В то же время ряд экспертов считает, что зарплаты должны быть значительно выше. Так, чтобы удержать работающих от трудовой миграции, платить нужно около 800 евро (23 тыс. грн).

Что будет с пенсиями

Пенсии в 2020-м повысят несколько раз — в июле и в декабре. В результате минимальная пенсия должна увеличиться с действующих 1564 грн до около 1800 грн. Также стоит отметить, что при минимальной зарплате в 6,5 тыс. грн часть украинцев смогут претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн. Так, по закону украинцы в возрасте от 65 лет, которые выполнили норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) имеют право на пенсию в размере не менее 2,4 тыс. грн. Если же их расчетный размер пенсии ниже, то разницу должны компенсировать из государственного бюджета.

При этом при росте минимальной пенсии до 1,8 тыс. грн максимальный размер пенсии, на который имеют право украинцы с высокими (как минимум в 8 раз выше средних) зарплатами или специальными правами, составит 18 тыс. грн. Повышение минималки повлияет только на тех, кто на данный момент получает меньше указанной суммы. Остальные же украинцы будут получать выплаты по формуле. Правда, уже в марте 2020-го их выплаты пересчитают с учетом размера инфляции и динамики зарплат.

Для примера, в 2019-м при таком же перерасчете 8,1 млн пенсионеров получили в среднем прибавку в 255 грн. Каждую пенсию повысили индивидуально. Так, от 100 грн до 400 грн получили — 2,5 млн человек; от 400 грн до 700 грн — более 1,5 млн; от 700 грн до 1000 грн — 500 тыс. человек; 2 млн 100 тыс. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж и пенсию ниже 1700 гривен — получили разовые выплаты в размере 2410 грн.

При этом в Экономическом дискуссионном клубе указывают, что главная проблема остается — дефицит Пенсионного фонда в 2019-м составит 167 млрд грн. Несмотря на проведенную реформу, «дыра» увеличивается с каждым годом. И на это не могут не обратить внимание кредиторы Украины. И по их требованиям правительство может пойти на пересмотр пенсионной реформы и поднятие пенсионного возраста до 65 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помимо «летнего» повышения минимальных пенсий в Украине в 2019 году также запланировано еще одно — «зимнее». Оно связано с тем, что минимальная пенсия привязана к прожиточному минимуму, который пересматривается дважды в год — 1 июля и 1 декабря.

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