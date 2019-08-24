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Над Крымом подняли флаг Украины: в сеть попало яркое видео
В пятницу, 23 августа, в оккупированном Крыму отметили День Государственного Флага Украины и День независимости.
Так, в Twitter блогер с ником @warface_withlov опубликовал видео, высланное ему с оккупированного полуострова.
«Скинули в личку. Алушта. Крым 23.08.2019, время 19:19», — подписал он свой пост.
На ролике видно, что крымчане помнят и чтят цвета своего флага — знамя установлено на одной из высоких точек города, а его цвет чудесно гармонирует с синим морем на дальнем фоне и желтыми в лучах солнца зданиями.
«Крим — це Україна»,— гордо звучит голос украинского патриота на ролике.
Читатели блога с радостью поддержали автора.
Скинули в личку.— Warface_Withlove (@warface_withlov) 23 августа 2019 г.
Алушта. Крым
23.08.2019
время 19:19 pic.twitter.com/MOCYgl3Gzr
«Вітаю, українців в окупації, з святом Державного Прапору України!», «Слава Украине!!!», «Ну теперь точно вернут Крым», — пишут они.
Напомним, что к празднованию присоединились и жители других временно захваченных Россией территорий. Так, в оккупированной Горловке (Донецкая область) активисты распространили патриотические открытки, на которых главарь «ДНР» Пушилин поздравляет жителей оккупированных территорий Донбасса с Днем государственного флага Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году официальному празднику — Дню флага — 15 лет. В этот день принято вывешивать государственный флаг не только на зданиях органов власти, но и на окнах домов, балконах, в общественных местах и транспорте. Вчера, 23 августа, на Софийской площади в Киеве проходили торжества ко Дню Государственного Флага Украины. Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага. Вместе с главой государства в торжествах участвовали Герой Украины Владимир Гринюк, представитель Национальной гвардии полковник Сергей Рекун, дочь погибшего под Славянском военного летчика Анастасия Каминская.
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