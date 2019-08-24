На Донбассе нашли новые укрепления боевиков "ДНР": что происходит

Украина

Боевики используют перемирие на Донбассе с целью подготовки новых траншей на линии соприкосновения. Об этом говорится в новом отчете миссии ОБСЕ в Украине.

Так, новые оборонительные сооружения были обнаружены вблизи неподконтрольных Украине сел Зерновое, Молодежное и Петровское на Луганщине.

«По доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие новой траншеи, проходящей приблизительно на 100 м с северо-востока на юго-восток, а также расширение существующей траншеи, проходящее приблизительно на 20 м с юго-запада на северо-восток, на полигоне к югу от н. п. Зерновое», — говорится в отчете.

Отмечается, что на снимках, сделанных 5 августа в этом же районе, траншеи не было.

Кроме того, новая 30-метровая траншея была замечена в 500 м к северо-западу от села Молодежное — она вела в сторону поля с минометной огневой позицией.

А 22 августа вблизи блокпоста вооруженных формирований на автодороге C051532 между селами Стыла и Петровским наблюдатели видели боевиков, выполнявших земляные работы в глубоких траншеях, частично закрытых бревнами. Там же была выявлена скрытая огневая позиция (приблизительно в 20 м к северу от траншеи).

Отметим, что боевики, в отличие от украинских военных, продолжают игнорировать «хлебное перемирие».

Так, 23 августа наемники трижды обстреляли позиции военных Операции Объединенных сил из гранатометов и стрелкового оружия, а с утра Дня Независимости Украины дважды стреляли из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В т.ч. обстрелы зафиксированы в районе Марьинки и Павлополя (Донецкая область).

Напомним, по данным украинской разведки, на Донбасс прибыли российские спецназовцы, которые учат боевиков.

Тем не менее украинские военные готовы к отражению любых вражеских провокаций.

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