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Российский спецназ учит боевиков "Л\ДНР" убивать украинцев, — разведка
На оккупированный территориях украинского Донбасса, а также в Ростовской области России бывшие и действующие военнослужащие спецназа ВС РФ занимаются подготовкой боевиков для пополнения передовых подразделений противника снайперскими парами. Ранее сообщалось о гибели на Донбассе во время обстрела бойца ВСУ Константина Гаврика.
Как сообщают в Главном управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия, направленные на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения и нанесение потерь личному составу Объединенных сил. По данным разведки, противник увеличил количество снайперов на передовой.
«Подготовка вражеских снайперов осуществляется под руководством российских инструкторов — бывших и действующих военнослужащих спецназа Вооруженных Сил Российской Федерации. Подготовка проводится как на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, так и в России», — сообщают в Главном управлении разведки.
Установлено, что на прошлой неделе в подразделения российских оккупационных войск на Донбассе вернулась очередная группа боевиков, прошедших учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео молниеносной операции при участии бойцов разведывательной группы «К-2» и 54-й мехбригады, которые в середине июля этого года разнесли базу боевиков на Донбассе и уничтожили много военной техники.
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