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Участница "Танців з зірками" опозорилась из-за своей неграмотности (фото)
Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая рассталась с опальным бизнесменом Александром Онищенко, начала новый этап в жизни, став участницей популярного развлекательного шоу «Танці з зірками». Бороться за победу в шоу она будет с партнером Александром Прохоровым. Пара уже успела сделать совместную фотосессиию. Ризатдинова выложила несколько снимков в сети и опозорилась из-за своей неграмотности.
В подписи под фото Анна написала слово «кавер», а не «ковер» и нарвалась на критику. Правда, вскоре гимнастка заметила ошибку и исправила.
Напомним, «Танці з зірками» стартует 25 августа на канале 1+1. 14 пар впервые выйдут на паркет и продолжат борьбу за победу.
Среди звездных участников в этом сезоне и звезда «Квартал 95» Елена Кравец.
Еще одна юмористка — Виктория Булитко из «Дизель Шоу», актриса перед стартом эфиров серьезно травмировала ногу.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...