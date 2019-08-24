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Шоу-бизнес

Участница "Танців з зірками" опозорилась из-за своей неграмотности (фото)

9:52 24 августа 2019 1146
Анна Ризатдинова
Инф. «ФАКТОВ»

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая рассталась с опальным бизнесменом Александром Онищенко, начала новый этап в жизни, став участницей популярного развлекательного шоу «Танці з зірками». Бороться за победу в шоу она будет с партнером Александром Прохоровым. Пара уже успела сделать совместную фотосессиию. Ризатдинова выложила несколько снимков в сети и опозорилась из-за своей неграмотности.

В подписи под фото Анна написала слово «кавер», а не «ковер» и нарвалась на критику. Правда, вскоре гимнастка заметила ошибку и исправила.

Напомним, «Танці з зірками» стартует 25 августа на канале 1+1. 14 пар впервые выйдут на паркет и продолжат борьбу за победу.

Среди звездных участников в этом сезоне и звезда «Квартал 95» Елена Кравец.

Еще одна юмористка — Виктория Булитко из «Дизель Шоу», актриса перед стартом эфиров серьезно травмировала ногу.

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