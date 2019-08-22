Украина

Больше не вместе: Анна Ризатдинова подтвердила разрыв с опальным бизнесменом Онищенко

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова, ставшая участницей нового сезона популярного шоу «Танці з зірками», официально подтвердила разрыв с опальным бизнесменом Александром Онищенко.

«Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и принимаю участие в проекте „Танці з зірками“. Это абсолютно новый этап в моей жизни, которому я очень рада. Еще в прошлом году я много путешествовала, выступала с мастер-классами в разных странах, а сейчас мне хочется больше находиться в Киеве и реализовывать себя в других направлениях», — сказала Анна в комментарии JetSetter.ua.

Анна хочет доказать, что может начать все с нуля и достичь успеха. А дух конкуренции на шоу придает ей еще больше сил.

«Я обожаю эту атмосферу, она заставляет двигаться вперед», — сказала Анна.

На паркете Анна будет выступать с Александром Прохоровым.

Все свободное время Анна посвящает своему любимому мужчине — сыну Роме, которого родила в ноябре 2017 года.

Слухи о разрыве Ризатдиновой и Онищенко появились еще несколько месяцев назад. В одном из интервью он обмолвился, что не общается с Анной.

26-летняя Анна Ризатдинова является бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016 год), чемпионкой мира в упражнении с обручем (2013 год), а также многократным призером чемпионатов мира и Европы. Спортсменка баллотировалась на парламентских выборах.

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