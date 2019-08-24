Украина

"Мы все тащили "кравчучки" и резали купоны: полный текст выступления Зеленского на Крещатике (видео)

Приводим полный текст выступления президента Владимира Зеленского во время праздничных церемоний по случаю Дня Независимости на Крещатике.

«Дорогие украинцы!

Каждое мое утро начинается с SMS-сообщения. Это SMS от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль.

И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом.

И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину.

Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28-ю годовщину со Дня Независимости.

Хотя не совсем правильно говорить, что Украине — 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове «Апостол», была основана Киево-Могилянская академия, козаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика.

Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса человечеством. Это — лишь несколько важных событий яркой истории нашей многовековой и одновременно молодой страны.

Ну, а сегодня мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства. День, когда она получила независимость.

Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение — наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит — Украина будет двигаться только вперед.

Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что независимость не явилась по мановению волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Длилась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники Революции на граните. Это неполный список тех, кто боролся за получение независимости. Кто-то — ценой собственной свободы, а кто-то — ценой собственной жизни. Ради этого одного дня. 24 августа 1991. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде.

Прошло 28 лет. 28 разных лет.

Сложных, бурных, тернистых, но — общих. И все эти годы мы пережили вместе. По всей стране.

По всей стране мы тящили кравчучки, резали купоны и смотрели как «Богатые тоже плачут». По всей стране были ваучеры, ходили в «Мальвинах», а те, кому повезло, — с пейджерами.

По всей стране прыгали на рекордную высоту — 6 метров 14 сантиметров.

Первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на олимпийском пьедестале в Атланте, когда вверх поднимался украинский флаг.

По всей стране заставляли дрожать грандов европейского футбола. Когда Лужный из Львова получал пас от Головко из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот — на киевлянина Шевченко … Тогда «гол» звучало от Ужгорода до Луганска.

По всей стране, от Донецка до Карпат, мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало «Ще не вмерла …»

По всей стране стояли в очереди в первый Макдональдс и слушали «Танец пингвина» от Кузьмы. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили.

По всей стране мы покорили Европу «Дикими танцами» и отстояли демократический выбор в 2004-м. По всей стране молились за моряков «Фаины» в плену сомалийских пиратов и плакали горняками на шахте Засядько.

По всей стране радовались, когда на кого-то падал венок.

Пытались успеть к Евро-2012 и всей страной не понимали: как можно было не увидеть гол в ворота Англии?

Это были разные годы. Непростые, но теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что до определенного момента — беззаботные. Ведь потом наступил 2014 год.

Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль.

Тогда по всей стране мы узнали, что Сотня может быть Небесной.

А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили по всей стране.

И здесь «всей страной» — это уже не просто художественный прием. Потому что мы — в прямом смысле слова — всей страной собирали на бронежилеты, медикаменты, тепловизоры.

По всей стране, в интернете и у телеэкранов, были прикованы к новостям с востока. Новостей, где остальные слова теряли смысл, а перед глазами были только названия населенных пунктов и количество погибших героев.

Как это ни парадоксально, но мы родились второй раз. Как страна и как общество. Объединились и сплотились. Вспомнили это забытое ощущение — когда ты гордишься своей Родиной. Именно поэтому сегодня здесь собралась гордость Украины! В первую очередь — это наши воины. Те, кто защищал, и те, кто сейчас защищает нашу землю. Это семьи военных. Те, кто потерял сына, отца, мужа или брата. Это волонтеры. Те, кто помогает, иногда отдавая последнее.

Здесь также те, кто учит, и те, кто спасает жизни каждый день. Те, кто на спортивных аренах мира прославляет Украину. Наш научный и творческий потенциал. И конечно — наше будущее — наши дети. Эти люди — не просто участники Марша Достоинства. Это наши тысячи причин любить Украину.

Знаете, когда меня спросили: а за что ты любишь Украину? Странный вопрос. А за что ты любишь свою маму?

Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, я здесь родился, я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это — наш главный хит! Потому которую еще песню так знает и так поет каждый из нас?

Я люблю нашу землю, каждый уголок Украины — это большая семья.

И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню простыми словами.

Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка — просто похитил. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще — кто вам сказал, что это — ваш ребенок? Она испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком.

И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да как, все нормально. Ребенок по вам уже не плачет. И вообще — не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят? Потому что это — не их ребенок.

А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате. И поставили вооруженную охрану. Вам говорят — какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти.

Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценные, ведь наша семья неполная. И наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит!

Дорогие украинцы! Мы разные. Но едины. Должны быть едины, ибо только тогда — мы сильны. Понять, что рассчитывать имеем только на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего.

Украиноязычные и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания — быть единым народом. Не на плакатах, не в лозунгах, а вот здесь. У каждого в сердце. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, вместе делать невозможно и каждое утро говорить себе: «Я украинец». И я могу все!

Наша земля — неповторимая, очаровательная, несокрушимая, невероятная, удивительная, сказочная, чудесная, прекрасная. Если бы не наша Родина, человечество могло бы и не знать этих слов. Ведь все они были придуманы для того, чтобы описать Украину.

И сегодня она отмечает 28-ю годовщину Независимости. За эти годы мы сделали самое главное. Мы их приумножили. Сохранили независимость и свободу.

И храним сегодня. Кто-то — ценой собственной свободы, а кто-то — ценой собственной жизни.

В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц — не важны.

Ибо это день, когда наступит мир.

И мое утро будет начинаться с SMS-сообщения: за минувшие сутки в Украине родилось 1000 мальчиков и 1001 девочка".

Напомним, президент на Крещатике вручил Звезду Героя Украины сержанту Андрею Волосу, трагически погибшему на Донбассе в июне 2019 года.

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