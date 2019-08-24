Украина

День Независимости Украины: полное видео выступления Зеленского на Майдане

Президент Владимир Зеленский в субботу, 24 августа, выступил на торжественных мероприятиях по случаю 28-й годовщины обретения независимости. Глава государства возглавил Марш Достоинства, который в этом году стал альтернативой ежегодному военному параду.

Во время своей речи Зеленский вспомнил, как Украина выжила в тяжелые времена после Революции Достоинства.

Так же глава государства наградил орденами и званиями украинцев — представителей разных родов войск, общественных деятелей, спортсменов. Звание «Герой Украины» президент посмертно присвоил старшему солдату Андрею Волосу, который погиб в июне 2018 года, закрыв собой от пули раненого офицера.

Как известно, в 11:00 начинается Марш Защитников Украины. Его возглавит первый боевой генерал независимой Украины Михаил Забродский. Участие в нем примут военные, добровольцы, волонтеры и неравнодушные граждане.

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