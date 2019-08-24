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Марс и Венера в знаке Девы: что это значит для всех знаков зодиака

Две планеты — Венера и Марс вошли в знак Девы. Они пробудут в нем больше месяца. Чем это грозит жителям Земли и как отразится на каждом знаке Зодиака, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Нахождение планеты любви Венеры и страстного Марса в знаке Девы прежде всего, говорит о том, что звезды изрядно остудят наш пыл, — считает Валентина. — Дева — знак сдержанный, эмоционально холодный, ему не свойственна пылкость и душевные порывы, поэтому все, что касается чувств в это время тоже ждет охлаждение. Пойдут на убыль начавшиеся летом романы, новые отношения будут под большим вопросом, да и вообще люди будут менее склонны проявлять свои чувства — как положительные, так и отрицательные. Можно сказать, что мы застегнемся на все пуговицы, вплоть до горла, и скажем «нет!» любым эмоциям.

— Несмотря на то, что Венера — планета любви и красоты?

— В том числе она отвечает и за развитие искусства. Кстати, в 2019 году мы получили множество новинок в самых разных его отраслях — балете, опере, живописи, драматическом театре, кино. Но, если до сих пор все произведения искусства в этом году создавались, так сказать, по велению сердца и таланта, то после вхождения Венеры в знак Девы, главным стало желание заработать. Конечно, ничего зазорного в таком желании нет, но практичная, расчётливая, а, в особо сложных случаях, корыстная Дева, в знак которой зашла покровительница искусств Венера, задвинет все остальные побудительные мотивы на второй план, оставив только выгоду.

К счастью, есть в сложившейся ситуации и положительный момент: вспыльчивый Марс успокоит сдержанность Девы, а, значит, агрессии в мире хоть ненадолго станет меньше. Поутихнут криминальные разборки и военные конфликты, что положительно отразится на нашем существовании. Марс в знаке Девы, правда, сделает нас чрезмерно критичными, причем, «разбору полетов» мы будем подвергать все — профессиональные вопросы, личные отношения, политические процессы и вопросы устройства мира в целом. С одной стороны, в стремлении анализировать все и вся, ничего плохого нет, главное при этом — не дойти до занудства и не сводить таким способом личные счеты с чем-то не угодившими вам людьми.

— Как заход Марса и Венеры в знак Девы повлияет на людей?

— У каждого человека свой гороскоп, могу лишь сказать, что ждет представителей знаков Зодиака.

Так, для Овнов будут актуальны вопросы денежных ссуд и наследства, которое они могут получить в это время. Возможны хирургические операции — скорее всего, они окажутся пластическими. Привлекательность в глазах противоположного пола, которую придадут представителям знака звезды, активизирует сексуальные отношения — правда, это не коснется пожилых Овнов.

Тельцам Венера с Марсом обещают неожиданный всплеск чувств и творческих возможностей. Дети подарят радости и переживания одновременно.

Близнецы захотят что-то изменить в своем доме — например, переставить мебель или поклеить новые обои. Несмотря на то, что «тюнинг» будет косметическим, он поднимет хозяевам жилья настроение. Возможна также виртуальная любовная переписка с умным, склонным к аналитике собеседником.

Раки, которых звезды наделят привлекательность в глазах противоположного пола, будут вызывать симпатию даже у незнакомых людей — неудивительно, что с ними начнут знакомиться на улице. Общение с близкими родственниками принесет приятные эмоции.

Львы, привыкшие жить на широкую ногу, получат крупную сумму в валюте — скорее всего, это будет гонорар за выполненную работу, который они тут же потратят на подарки для близких и «игрушки» для себя: для мужчин это могут быть автомобили и часы, для женщин — шубы и украшения.

Девы, которых Венера наделит шармом и обаянием, смогут обаять кого угодно — стоит воспользоваться благоприятным временем, чтобы привлечь внимание человека, который вам давно нравится. Ложку дегтя в бочку меда добавит Марс, который принесет с собой раздражительность и перебои в работе желудочно-кишечного тракта.

Весы решат все, включая любовные отношения, подвергать анализу и препарированию: вместо того, чтобы наслаждаться чувствами, они разберут их по косточкам и, разочаровавшись, заявят любимому человеку, что между ними все кончено. Причем, это так их расстроит, что они на какое-то время уйдут в себя.

Любовь, которую подарят Скорпионам, будет напоминать фильм «Пятьдесят оттенков серого», поэтому представители знака вряд ли захотят, чтобы этот «спектакль двух актеров» продолжался долго. Им стоит избегать конфликтов с друзьями — в пылу ссоры недолго их и потерять.

Стрельцам важно не ударить в грязь лицом: нужно будет приложить максимум усилий, чтобы угодить начальству, которое будет настроено, мягко говоря, враждебно — тем не менее, им это удастся.

Козерогов ждут путешествия, в результате которых им удастся расширить как физические, так и духовные горизонты — места силы в буквальном смысле слова сделают вас новым человеком.

Водолеи найдут время как в работе, которая будет увлекать их, так и «празднику тела» — посещение косметических и СПА-салонов позволит привести себя в превосходную физическую форму.

У Рыб на первый план выйдут вопросы партнерства: правда, в личной жизни возможны конфликты, а вот в профессиональном плане можно рассчитывать на взаимовыгодные контракты.

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