Украина

Ловушка для Путина: дипломат рассказал, чем закончится крымская авантюра для Кремля

Вернуть Украине аннексированный Крым было бы проще, если бы на Западе всерьез отслеживали случаи нарушения закрытого режима портов и аэропортов на полуострове и влияли на страховые и лизинговые компании в Европе. Такое мнение в статье для Левого Берега высказал украинский дипломат Константин Елисеев.

По его словам, скрупулезная фиксация нарушений со стороны России является важной и для продолжения судебных процессов, связанных с оккупацией Крыма, так и с нарушениями прав человека на полуострове.

А поскольку подобных шагов на Западе не предпринимают, Украине стоит прекратить полагаться исключительно на действия союзников и заняться наращиванием собственного потенциала.

В частности, стоит продолжать работу по сохранению и усилению военно-морского присутствия союзников в акватории Черного моря, чтобы демонополизировать там присутствие России.

Такой поиск и эффективное комбинирование инструментов давления на Россию в рамках мирной стратегии деоккупации Крыма с усовершенствованием международно-правовых механизмов все больше будет превращать Крым в ловушку для Москвы.

«Независимо от политических предпочтений и цветов внутри Украины единство и солидарность на внешней арене — это залог нашей победы», — заключает дипломат.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, что как крымчане отпраздновали День Флага Украины в 2019 году.

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