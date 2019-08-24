- 15:34 Порошенко в День Независимости встретился с Зеленским
- 15:18 Ловушка для Путина: дипломат рассказал, чем закончится крымская авантюра для Кремля
- 15:18 Петр Мамонов экстренно госпитализирован в реанимацию с инфарктом
- 15:02 В Калифорнии состоялся аукцион редких автомобилей: самая дорогая машина ушла почти за 20 млн долларов
- 14:55 Марш защитников Украины в центре Киева: эффектное видео
- 14:43 Рэп между куплетами Гимна Украины во время Марша Достоинства озадачил сеть: смотрите сами
- 14:02 Очень атмосферно: десятки тысяч людей прошли Маршем Защитников Украины по Крещатику (яркие фото)
- 13:54 Нужно помнить: Порошенко с женой в компании и военных почтил память погибших за Украину
- 13:32 Представитель ДТЭК развеяла миф о монополии компании
- 13:22 Поучительно: убит боевик из России, захвативший квартиру переселенца в Дебальцево
- 13:22 Опять "надо поговорить"? В студии росТВ собрали бойцов ВСУ и боевиков "ДНР"-"ЛНР"
- 13:05 В День Независимости украинские звезды выступят в России
Ловушка для Путина: дипломат рассказал, чем закончится крымская авантюра для Кремля
Вернуть Украине аннексированный Крым было бы проще, если бы на Западе всерьез отслеживали случаи нарушения закрытого режима портов и аэропортов на полуострове и влияли на страховые и лизинговые компании в Европе. Такое мнение в статье для Левого Берега высказал украинский дипломат Константин Елисеев.
По его словам, скрупулезная фиксация нарушений со стороны России является важной и для продолжения судебных процессов, связанных с оккупацией Крыма, так и с нарушениями прав человека на полуострове.
А поскольку подобных шагов на Западе не предпринимают, Украине стоит прекратить полагаться исключительно на действия союзников и заняться наращиванием собственного потенциала.
В частности, стоит продолжать работу по сохранению и усилению военно-морского присутствия союзников в акватории Черного моря, чтобы демонополизировать там присутствие России.
Такой поиск и эффективное комбинирование инструментов давления на Россию в рамках мирной стратегии деоккупации Крыма с усовершенствованием международно-правовых механизмов все больше будет превращать Крым в ловушку для Москвы.
«Независимо от политических предпочтений и цветов внутри Украины единство и солидарность на внешней арене — это залог нашей победы», — заключает дипломат.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о том, что как крымчане отпраздновали День Флага Украины в 2019 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.