Политика

Порошенко в День Независимости встретился с Зеленским (фото)

Пятый президент Украины Петр Порошенко 24 августа в День независимости встретился с главой государства Владимиром Зеленским, а также с президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко. Фото встречи опубликовала в Telegram известная журналистка Соня Кошкина.

Официальные мероприятия по случаю Дня независимости Украины проходят в Мариинском дворце Киева.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в День независимости Украины в центре Киева состоялся Марш достоинства. Порошенко не присутствовал на этом марше, так принял участие в молитве за Украину в Софийском соборе.

Также пятый президент Украины Петр Порошенко в День Независимости почтил память жертв войны за нашу страну. Вместе с женой Мариной в компании военных лидер партии «Европейская солидарность» возложил цветы к «Мемориальному колоколу».

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