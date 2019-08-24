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Притула впервые прокомментировал наезд авто его тещи на мать с ребенком в Киеве
Известный украинский шоумен и новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Притула 24 августа отреагировал на ДТП в Киеве с участием его тещи.
«Я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не оказывали попытки „порешать“ вопросы с судьями или прокурорами», — написал он в Facebook.
Также он заявил, что поможет найти своей теще хорошего адвоката.
«Я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей женщины помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь. На что я лично надеюсь. Так как, здоровье ребенка и мамы — это основной приоритет в этой ситуации», — написал он.
Притула призвал общественность не обвинять его в происшествии.
«Я считаю нужным донести и до журналистского сообщества и до общественности, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И я буду благодарен всем, если общественность и журналисты не будут искать виновных в совершенном среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту. Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку, не являлся свидетелем события», — написал он.
Будущий депутат пожалел, что произошло это странное ДТП.
«Мне жаль, что так случилось. Я не знаю, чем могу помочь семье пострадавших, кроме выше упомянутых инициатив. Просьба к журналистам не „штурмовать“ звонками. Для вас этот инцидент — это обыденность, а для двух семей — трагедия. Продолжается досудебное следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над „і“. У меня все», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», 22 августа женщина-водитель на автомобиле Mazda резко сдала назад и сбила во дворе многоэтажки мать с девятилетним сыном. Пострадавших увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что женщиной, которая была задержана за жуткое ДТП в Киеве во дворе многоэтажки на Днепровской набережной, оказалась теща шоумена Сергея Притулы.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..