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Стало известно, почему Богдана в День Независимости Украины не было рядом с Зеленским
Глава Офиса президента Андрей Богдан провел День независимости Украины во Франции. Об этом сообщила журналистка Соня Кошкина.
«Пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском, выполнить поручения. Искала, но не нашла. Ведь его там не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Ницца, Монако, вот это вот все. Хорошие места, понимаю его)», — сообщила она.
По ее словам, она собиралась спросить у Богдана продолжает ли тот считать старых журналистов «ненужными».
«Когда собиралась на президентский приём, коллеги просили уточнить у господина Богдана, не передумал ли он относительно ненужности „старых“ журналистов (мол, с обществом можно общаться напрямую)», — поясняет Соня Конкина.
Отметим, что ранее глава Офиса президента Богдан всегда сопровождал президента Украины Владимира Зеленского во время официальных мероприятий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Богдан обратился в Шевченковский райсуд Киева с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Ответчиками выступают журналисты-расследователи программы «Схемы» Егошина Валерия, Савчук Максим, Седлецкая Наталья, и ОАО «Национальная Общественная Телерадиокомпания Украина».
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