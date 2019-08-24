Украина

Встречу президентов Украины дополнили смешным фото с Януковичем: в сети шутят

В сеть попала отредактированная фотография со встречи четырех президентов Украины у Мариинского дворца во время официальных мероприятий по случаю Дня независимости Украины 24 августа.

«Всегда найдется тот, кто испорти кадр», — написала известная журналистка Ахава Тесленко.

В фото президентов дорисовали изображение беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича.

В сети активно шутят по поводу новой фотографии.

«Не подталкивай легитимного в кадр», — написал один из пользователей.

«А почему Федорович всегда фоткает?» — спросил второй, намекая на то, что Янукович делает селфи рукой, котора не попала в кадр.

Отметим, что президент Янукович покинул Украину в 2014 году и с тех пор скрывается в России.

Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в Мариинском дворце состоялась встреча главы государства Владимира Зеленского с президентами Украины Петром Порошенко, Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter