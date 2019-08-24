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Украина

В Одессе сотни людей приняли участие в Марше патриотов и защитников Украины (фото)

22:46 24 августа 2019 66
Марш патриотов
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 24 августа, по случаю Дня Независимости Украины более 300 человек приняли участие в Марше патриотов и защитников Украины. Он стартовал на Театральной площади, возле Одесского национального академического театра оперы и балета.

В колоне шли представители ветеранских организаций, волонтеры, родственники бойцов, погибших на востоке Украины, активисты и общественники. По ходу движения к участникам мероприятия присоединились горожане, многие из которых — в вышиванках.

Близкие погибших несли их портреты, а в начале колонны растянули многометровое сине-желтое полотнище. В руках у многих людей были маленькие флажки Украины, а также — большой баннер «Нас объединила Украина».

Колонна прошла по центральным улицам — Ришельевской, Пантелеймоновской, через Привокзальный переулок, Итальянский бульвар, Куликово поле, улицу Канатную и прибыла в сквер Героев Небесной сотни (к зданию областной дминистрации), где установлен памятный знак, заложенный в честь погибших участников АТО.

К мемориальному знаку возложили цветы. Также здесь состоялся митинг, посвященный Дню Независимости Украины. К акции могли присоединиться все желающие. Единственным требованием организаторов было — отсутствие символики каких-либо политических сил.

Колонну сопровождали автомобили патрульной полиции, движение транспорта во время акции в центре города было ограничено.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 24 августа также прошел Марш защитников Украины.

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