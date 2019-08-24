Во Франции полиция водометами разогнала протестовавших против саммита G7 (видео)

Мир

В субботу, 24 августа, в день открытия саммита «Большой семерки» (G7) в Биаррице (Франция) толпы протестующих против глобализма и политики самых влиятельных стран в мире прошли маршем от французского города Андай через границу с Испанией в город Ирун. Полиция заявила, что в акции приняли участие 9 тысяч человек. Организаторы утверждают, что протестующих было 15 тысяч.

Кроме антиглобалистов в марше участвовали защитники природы, сторонники независимости басков, а также несколько десятков «желтых жилетов». Эта разношерстная толпа несла самые разные лозунги — от «Нет G7 — за иной мир!» до «Пора действовать — леса Амазонии горят!».

Французские власти предприняли все меры предосторожности для того, чтобы демонстранты не попали в Биарриц. Дороги были перекрыты жандармами.

Сначала марш проходил мирно. Однако в городе Байонн наиболее радикально настроенные протестующие попытались прорвать полицейские кордоны. Против них были использованы водометы. Днем ранее в столкновениях с жандармами пострадали 17 человек. Их задержали возле лагеря, разбитого антиглобалистами. В числе пострадавших оказались четверо полицейских.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что перед открытием саммита G7 председатель Европейского совета Дональд Туск высказался категорически против возвращения к формату G8 с Россией и предложил вместо этого на следующий саммит «Большой семерки» пригласить в качестве гостя Украину.

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