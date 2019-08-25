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- 08:36 В супермаркете Днепра военный спас кассиршу, потерявшую сознание
В супермаркете Днепра военный спас кассиршу, потерявшую сознание (видео)
В Днепре старший лейтенант ВСУ Роман Варавка пришел на помощь кассиру супермаркета Карине Пещук, у которой случился приступ эпилепсии. Об этом в Facebook написал военный Вадим Музюкин.
Так, 19 августа во время обеденного перерыва Роман пришел в супермаркет Varus. Услышав женский крик и просьбы вызвать скорую помощь, он подбежал с скоплению людей у 13 кассы. На полу лежала молодая девушка-кассир в конвульсиях, а коллега пыталась удержать ее на боку. Офицер понял, что у девушки произошел эпилептический приступ. Используя навыки по тактической медицине он оказал девушке первую домедицинскую помощь и организовал людей вокруг для оказания помощи.
В течение 10 минут девушку привели в чувство. После этого Роман помог доставить ее в карету скорой помощи.
21 августа командованию военной части, в которой служит Роман, стало известно, что руководство супермаркета Varus разыскивает военнослужащего, чтобы выразить ему благодарность за спасенную жизнь их сотрудницы.
Как писали «ФАКТЫ», в июне в Житомире 15-летний Женя Венгерский спас двух маленьких детей, которые упали в реку Каменку.
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