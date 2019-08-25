Международные партнёры поддерживали введение формулы «Роттердам +», — эксперт

Украина

Введение формулы «Роттердам+» одобрили западные партнеры Украины и зарубежные финансовые организации, но после президентских выборов она неожиданно стала «преступной». Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

«Когда приходили крупные эксперты из Международного валютного фонда или из Всемирного банка, они говорили: „ой, как здорово, ой, как замечательно, у вас тут прямо такой рыночный механизм ценообразования, мы даже не знаем, как вам поаплодировать“. А теперь получается, что власть поменялась, и все. Схема стала преступной», — заявил Землянский.

Энергоэксперт подчеркнул, что введение формульного подхода к ценообразованию позволило уйти от ручного регулирования цен на уголь, порождавшего коррупцию, и бизнес получил возможность планировать свою деятельность. По его мнению, выдвинутые НАБУ по делу «Роттердам+» обвинения безосновательны.

«Все игроки рынка имеют возможность посчитать спрогнозировать приблизительно, какова будет цена на следующий месяц на тот же самый уголь, соответственно рассчитать, если мы берем «Роттердам+» с точки зрения расчета оптовой цены, то можно было просчитать, какая приблизительно будет оптовая рыночная цена. Вот же в чем была суть «Роттердама». Поэтому, честно сказать, мне очень тяжело объяснить, в чем суть претензий по «Роттердаму», — отметил Землянский.

Напомним, ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец заявил, что дело НАБУ по «Роттердам+» политически мотивировано и является попыткой давления на частный бизнес.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу «Роттердам+». 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+».

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам +» прекратилась.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter