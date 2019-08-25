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Как приготовить идеальный шашлык: Супрун поделилась полезным рецептом
И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун поделилась своим рецептом идеального шашлыка. По словам Супрун, популярное блюдо должно быть не только вкусным, но еще и безопасным для здоровья, а для этого важно соблюдать несколько правил при подготовке мяса.
Чтобы шашлыком не навредить здоровью, важно максимально защититься от канцерогенов. Для этого нужно выбирать нежирное мясо и по максимуму срезать жир.
«Когда жир капает на угли и реагирует, образуются полициклические ароматические углеводороды. Чем их больше, тем больше риск рака поджелудочной железы, прямой кишки и молочной железы, о чем свидетельствуют опыты на животных», — напоминают в Минздраве.
Можно завернуть мясо, рыбу, кебабы в фольгу — так жир будет меньше капать на дрова, а блюдо будет впитывать меньше копоти. Пряные травы и специи в маринаде — розмарин, орегано, черный перец, перец чили — содержат антиоксиданты, защищающие от канцерогенных соединений.
Чтобы шашлык не навредил здоровью, его нужно готовить недолго, меняя температуру. «Попробуйте жарить на невысокой температуре, чтобы пища не темнела и не подгорала, а затем добавьте жару. Так вы добьетесь желанной реакции Майяра — образования корочки. Но далеко процесс не зайдет, потому что времени не хватит», — объясняет Супрун.
Еще один момент, которым часто пренебрегают, это размер порции шашлыка. Мяса много есть не стоит — порция должна быть не больше, чем середина ладони, иначе съеденное будет тяжело переварить. Зато по овощам ограничений нет: шашлыки нужно сочетать с перцем, помидорами, баклажанами, кабачками, кукурузой, пореем. Их должно быть столько же, сколько и мяса, а лучше — больше.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт настоящего грузинского шашлыка. Чтобы блюдо получилось автентичным, достаточно двух ингредиентов. Сочетать такой шашлык лучше всего с аджикой по авторскому рецепту от грузинского повара.
Павел Зибров предложил читателям «ФАКТОВ» свой рецепт идеального маринада для шашлыка, а певец и телеведущий Гена Витер знает, как сделать шашлык очень нежным и ароматным.
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