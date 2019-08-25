Шоу-бизнес

Страна голодает: в России возмущены высморкавшимся в деньги сыном Верника

Сын российского актера Игоря Верника Григорий стал объектом ненависти соотечественников из-за фото, на котором он сморкается в банкноту в пять тысяч рублей.

Снимок с Верником-младшим опубликовал в соцсетях российский продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Считаю оскорблением поведение студента МХАТа Григория Верника, сына известного актера Игоря Верника. Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал возмущенный Разин.

Его комментарий подхватили, и в сети началось «линчевание» Григория Верника. Не оставили без внимания тему и росСМИ. Пришлось в скандал вмешаться звездному отцу.

Игорь Верник вступился за своего сына. Он отметил, что снимок — это кадр со съемок фильма, в котором Григорий играет «подонка». «Это кадр из короткометражки, в которой он снялся», — отметил Верник-старший.

После этого Разин опубликовал еще один пост, в котором посоветовал Григорию читать сценарии.

Напомним, ранее Андрей Разин обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета на въезд в Украину. Продюсер, по его словам, собрался спасать певицу Нину Кирсо.

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