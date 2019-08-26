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Я в шоке: неожиданный финал первого эфира третьего сезона "Танців з зірками"
В первом прямом эфире третьего сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») приняли участие четырнадцать пар. Звездные участники знали, что в этот вечер никто из них не покинет шоу. Но, несмотря на это, оценки судей и их комментарии были достаточно критичными.
По результатам первого эфира лидирует пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. За свой пасадобль они получили 29 баллов. Низкие оценки судьи поставили парам Михаила Кукуюка, Виктории Булитко и Надежды Матвеевой. Самым сексуальным номером назвали выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука. А провокационным — танец на каблуках Марув и Джея.
- Это шок! — сказал, обращаясь к Марув Франциско Гомес. — Вы напоминаете мне Мадонну.
Известный хореограф Франциско в новом сезоне заменил за судейским столом Дмитрия Монатика. Его коллеги по жюри остались прежними — Влад Яма и Екатерина Кухар.
Первый прямой эфир закончился за полночь. Свой новый хит «Вабити» представила ведущая эфира, популярная певица Тина Кароль.
- На следующей неделе уже начнется голосование зрителей, — сказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Заводюк. — Все участники будут готовить новые номера. Мы уже выбрали тему — «вечер кумиров».
Стало известно, кто с кем будет танцевать в прямых эфирах проекта «Танці з зірками».
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