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Шоу-бизнес

Я в шоке: неожиданный финал первого эфира третьего сезона "Танців з зірками"

0:25 26 августа 2019 38
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В первом прямом эфире третьего сезона популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») приняли участие четырнадцать пар. Звездные участники знали, что в этот вечер никто из них не покинет шоу. Но, несмотря на это, оценки судей и их комментарии были достаточно критичными.

По результатам первого эфира лидирует пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. За свой пасадобль они получили 29 баллов. Низкие оценки судьи поставили парам Михаила Кукуюка, Виктории Булитко и Надежды Матвеевой. Самым сексуальным номером назвали выступление Людмилы Барбир и Дмитрия Жука. А провокационным — танец на каблуках Марув и Джея.

- Это шок! — сказал, обращаясь к Марув Франциско Гомес. — Вы напоминаете мне Мадонну.

Известный хореограф Франциско в новом сезоне заменил за судейским столом Дмитрия Монатика. Его коллеги по жюри остались прежними — Влад Яма и Екатерина Кухар.

Первый прямой эфир закончился за полночь. Свой новый хит «Вабити» представила ведущая эфира, популярная певица Тина Кароль.

- На следующей неделе уже начнется голосование зрителей, — сказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Заводюк. — Все участники будут готовить новые номера. Мы уже выбрали тему — «вечер кумиров».

Стало известно, кто с кем будет танцевать в прямых эфирах проекта «Танці з зірками».

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