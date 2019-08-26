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Происшествия

В Киеве на Нивках «Жигуленок» «боднул» Golf с детьми, пришлось вызвать спасателей

4:55 26 августа 2019 33
ДТП на Интернациональной
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на понедельник, 26 августа, в Киеве на площади Марченко (бывшей Интернациональной) старенькие «Жигули» налетели на Volkswagen Golf, водитель которого остановился на красный сигнал светофора.

Проехать перекресток на запрещающий свет «немцу» все же пришлось.

Как оказалось позже, едущие от Виноградаря на большой скорости «Жигули» хоть и тормозили, но врезались в остановившийся автомобиль и отбросили его далеко вперед.

Изделие немецкого автопрома оказалось крепче.

В его салоне находилось два пассажира - полутора и четырех лет.

Так как дети сидели в специальных креслах, все обошлось нервным стрессом для их родителей.

А вот водителю и двум пассажирам Lada Samara пришлось туго — им понадобилась помощь спасателей. В итоге они были госпитализированы.

Свидетели утверждают, что экипаж «Жигулей» был нетрезв.

В то же время официальных данных о том, в каком состоянии находился водитель, пока что не поступало — так же, как и информации о характере травм пострадавших.

Начато расследование причин этого ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне вечером в Киеве произошло еще одно ДТП — на проспекте Паладина столкнулись четыре авто, есть пострадавшие.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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