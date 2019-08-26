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Расстрел в Кропивницком: целью нападавших был подручный «вора в законе» «Армена Хохла», а не его адвокат
В прошлый четверг, 22 августа, около 11:45 возле СИЗО № 6 в Кропивницком расстреляли двоих людей. Один из потерпевших — адвокат Александр Иванов, бывший замглавы областной полиции — скончался на месте. Второго — Андроника Мартиросяна, известного в криминальных кругах по прозвищу «Андо», госпитализировали в больницу. Нападавшие скрылись на красном «ВАЗе» в неизвестном направлении, пишет со ссылкой на собственные источники «Первый Городской».
По одной из версий, целью убийц был именно адвокат Иванов. По другой — Мартиросян. 9 апреля его уже пытались устранить: рядом с дверью квартиры взорвалась электрощитовая, но обошлось без пострадавших. Сейчас «Андо» находится в городской больнице, его ранили в бок и руку.
Уроженец Армении Мартиросян известен в криминальных кругах по кличке «Андо» и тесно общался с «вором в законе» Арменом Хачатряном («Армен Хохол»), которого неоднократно задерживали за наркотики.
Известно, что ранее на жизнь Андроника Мартиросяна уже покушались. 9 апреля 2019 года в Кропивницком случился взрыв в электрощитовой возле квартиры Мартиросяна. По предварительной информации, погибший адвокат Александр Иванов представлял интересы Аресна Мартиросяна — сына Андроника Мартиросяна.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин уверен, что в 2014 году «воры в законе» содействовали оккупации Крыма Россией и захвате части украинской территории.
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