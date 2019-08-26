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"А когда пустят ток?": сеть возмутила колючая проволока на вокзале в оккупированной Евпатории
Жителей оккупированного Крыма возмутила установка колючей проволоки на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория.
Одним из первых на своей странице в Faceebook отреагировал местный житель Юрий Карандашев, который выложил соответствующие фото и написал саркастичный пост.
«г.Евпатория. Железнодорожный вокзал. Центр города. Колючая проволока — живая изгородь надвигающейся диктатуры… ПРИЕХАЛИ! Ума у руководства вокзала не занять.))) А когда пустят ток?», — написал крымчанин.
Читатели страницы Карандашева дружно отреагировали на «инициативу» местных «властей».
«Антитеррор!!! Кругом одни враги!!!», «Либо руководство вокзала не дружит с мозгами, либо местное МВД возглавляет дебил, в любом случае администрация города явно страдает заболеванием мозга», «Жесть», — пишут пользователи.
Фото перепостили в других группах, и там комментарии были еще жестче.
«Осталось 220v подключить, и вышки с пулеметами по периметру поставить», «Заболевание мезга», «Новый сорт Крымской лианы», — пишут с негодованием люди.
Жители некогда свободного полуострова вспоминают, что в захваченном Россией Крыму оккупанты уже несколько в последние несколько лет активно устанавливают заборное ограждение и сооружают другие «режимные» объекты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 23 августа, в оккупированном Крыму отметили День Государственного Флага Украины и День независимости. Патриоты бесстрашно подняли над некоторыми городами полуострова желто-синие стяги, чтобы показать, что полуостров оккупирован временно, и обязательно вернется в состав Украинского государства.
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