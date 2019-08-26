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Украина

В День независимости украинские патриоты оставили боевикам дерзкое послание в оккупированном Лутугино (фото, видео)

9:47 26 августа 2019 156
День независимости в Лутугино
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Лутугино (Луганская область) неизвестные патриоты ко Дню независимости Украины раскрасили в сине-желтые цвета танк и написали на нем «Слава Україні» и «Слава нації». Ранее в аннексированном Крыму, в Алуште вывесили сине-желтое полотнище в честь Дня флага Украины.

Фото и видео из оккупированного города на своей страничке в соцсетях выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Оккупированное Лутугино. Патриоты напомнили оккупантам о Дне независимости Украины», — говорится в комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне праздников — Дня флага и Дня независимости — украинские патриоты отправили по воздуху посылку жителям оккупированной Горловки с поздравлениями.

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