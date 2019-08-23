Украина

В пятницу, 23 августа, в День флага, активисты по воздуху с сине-желтыми шарами направили жителям оккупированного Донбасса посылку с патриотическими листовками. Так они хотели напомнить, что Донбасс — это Украина. И о тех, кто живет пока еще под властью «русского мира», в свободной Украине помнят. День независимости — это праздник для всех украинцев по обе стороны линии разграничения.

Фото подарка для оккупированной Горловки опубликовал в Twitter пользователь с ником «Скажений Оскар».

«Горлівко, зустрічай вітання зі святами!», — написал он.

Напомним, в День Конституции, 28 июня, на оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей также находили поздравления от украинских патриотов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как празднуют День флага в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

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