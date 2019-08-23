24.97 / 25.24 27.59 / 28.01
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В оккупированную Горловку отправили патриотический сюрприз по случаю Дня Независимости Украины (фото)

19:58 23 августа 2019 89
шары
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 23 августа, в День флага, активисты по воздуху с сине-желтыми шарами направили жителям оккупированного Донбасса посылку с патриотическими листовками. Так они хотели напомнить, что Донбасс — это Украина. И о тех, кто живет пока еще под властью «русского мира», в свободной Украине помнят. День независимости — это праздник для всех украинцев по обе стороны линии разграничения.

Фото подарка для оккупированной Горловки опубликовал в Twitter пользователь с ником «Скажений Оскар».

«Горлівко, зустрічай вітання зі святами!», — написал он.

Напомним, в День Конституции, 28 июня, на оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей также находили поздравления от украинских патриотов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как празднуют День флага в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер