Украина

После того, как на оккупированных территориях Донбасса Россия начала раздавать свои паспорта украинцам, надежды риэлторов на рост цен на недвижимость и приток клиентов не оправдались, сообщает «Лига».

Одна из жительниц оккупированного Луганска рассказала изданию, что цены на квартиры не только не выросли, но в некоторых районах даже снизились. К примеру, за хорошую «трешку» в восточных кварталах города можно было выручить порядка 14 тысяч долларов, а сейчас за нее предлагают не более 12 тысяч. Другой собеседник издания сообщил, что за «двушку» с новой мебелью в центре города предлагают 15 тысяч долларов, в то время, как ранее ее цена была на две тысячи выше. «Получается, что эти бумажки (паспорта РФ, — Ред) — фиговый листок», — отметил риэлтор, рассчитывавший на приток пророссийски настроенных людей, но ажиотажа среди покупателей не наблюдающий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированных территориях Донбасса командование российско-оккупационных войск агитирует и способствует ускорению процесса получения гражданства РФ боевиками, но после оформления документов изымает паспорта, чтобы предотвратить их бегство на территорию России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter