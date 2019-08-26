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Лето уходить не хочет: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
Во вторник, 27 августа, в Украине по-прежнему будет тепло, правда, без жары до +35, как это было на прошлой неделе.
Как сообщают в Укргидрометцентре, практически по всей территории страны будет солнечно, правда, с небольшой облачностью, которая будет плотнее в западных регионах страны. Температура — летняя: +26+29 градусов на западе, +28+32 в южных областях. В Черниговской и Киевской областях немного прохладнее — до +26+27 градусов. В Донецкой области ожидается до +30, в Луганской — до +25+27 градусов.
В среду, 28 августа, температурный режим изменится мало. Разве что, в западных регионах страны станет меньше облаков и больше солнца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 25 по 27 августа в Киеве и Киевской области объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность.
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