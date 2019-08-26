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Анджелина Джоли появилась в гламурном черном на сцене и в свободном белом — на шоппинге с детьми (фото, видео)
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая на днях посетила вместе с четырьмя младшими детьми Диснейленд, устроила очередной поход по магазинам в сопровождении 15-летнего сына Пакса и 13-летней дочери Шайло. Трио закупило обувь в лос-анджелесском магазине.
Шайло снова была в своих любимых шортах от Versace, с которыми она в последнее время буквально не расстается, а также, несмотря на жару, темной толстовке, теплой безрукавке и кедах.
Ее старший брат-вьетнамец неожиданно предстал в джемпере с изображением Микки Мауса (хотя ранее отказался пойти в Диснейленд с братьями и сестрами, считая себя для этого уже слишком взрослым).
Сама Джоли, как сообщает Daily Mail, была в белом длинном платье-балахоне, скрывающем очертания фигуры, и коричневых шлепанцах. В нарядах подобного фасона 44-летняя актриса уже неоднократно появлялась в неформальной остановке.
Разительным контрактом выглядел наряд, в котором Джоли накануне посетила киноконвент компании Walt Disney Studios, представляя продолжение фильма «Малефисента», где она сыграла главную роль. Анджелина выглядела стопроцентногй кинозвездой в черном коротком платье от Versace с высоким разрезом впереди, эффектно обнажающем ногу.
На мероприятии актриса рассказала журналистам, что в последние годы, после разрыва с мужем Брэдом Питтом, ей пришлось нелегко. И, хотя она не чувствовала себя в реальной жизни достаточно сильной, отвлечься от этого ей помогает работа и роли уверенных в себе женщин.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джоли со слезами на глазах расставалась со своим старшим сыном Мэддоксом. который стал студентом университета в Сеуле.
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