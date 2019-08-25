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Анджелина Джоли и Брэдли Купер сводили детей в Диснейленд (фото)
Анджелина Джоли, которая со слезами на глазах оставила своего старшего сына-студента Мэддокса в Сеуле, где он будет учиться в университете, по возвращении в Лос-Анджелес повела остальных своих детей в Диснейленд, чтобы немного поднять себе настроение. Как сообщает Radar Online, 44-летнюю актрису сопровождали приемная дочь — 14-летняя уроженка Эфиопии Захара, трое биологических детей Джоли и Брэда Питта -13-летняя Шайло и 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен, а также двое телохранителей. 15-летний вьетнамец Пакс не был замечен в семейной компании. Видимо, он считает себя уже слишком взрослым для подобных развлечений. Зато накануне Анджелину и Пакса видели выходившими вдвоем из лос-анджелесского ресторана.
Джоли и дети отлично проводили время на аттракционах. Шайло была в своих любимых шортах от Vercase, в которых уже неоднократно появлялась на публике, а также в джемпере и теплой безрукавке. Ее сестры и брат были одеты полегче — в футболки, так как день был довольно жаркий. Сама Джоли была в комбинезоне и легком летнем пальто своего «фирменного» черного цвета.
Между тем в Диснейленде был также замечен отрастивший недавно пышные усы актер Брэдли Купер со своей дочерью. 44-летний Брэдли и двухлетняя Леа вместе катались на лодочках, каруселях и прочих аттракционах, подходящих ребенку по возрасте. Купер также не смог отказать себе в удовольствии в одиночестве прокатиться на американских горках.
Актер недавно забрал дочь к себе в Лос-Анджелес — после того, как она большую часть лета провела в Нью-Йорке, вместе со своей 33-летней мамой Ириной Шейк. Российская модель и американский актер объявили о своем разрыве в июне этого года. О дочери они теперь заботятся поочередно.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Купер попал в первую десятку самых высокооплачиваемых актеров мира, заработав за год 57 миллионов долларов — в основном благодаря фильму «Звезда родилась», где он снимался вместе с Леди Гагой.
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