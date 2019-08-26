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Трамп неловко поцеловался с Меркель и Брижит Макрон, а Мелания Трамп влюбленно смотрела на Джастина Трюдо (фото, видео)

9:05 26 августа 2019 18
Трамп неловко поцеловался с Меркель и Брижит Макрон, а Мелания Трамп влюбленно смотрела на Джастина Трюдо (фото, видео)
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Совместная фотосессия мировых лидеров и их жен в Биаррице, в конце второго дня проходящего здесь саммита G7, неожиданно дала СМИ и пользователям соцсетей повод для игривых комментариев. Так, много пересудов вызвало поведение Мелании Трамп. Во время формального поцелуя в щеку с Джастином Трюдо миссис Трамп посмотрела на 47-летнего премьера томно-влюбленным взглядом. 73-летний Дональд при этом мрачно стоит рядом и смотрит в землю, держа жену за руку. «Хотел бы я, чтобы женщина смотрела на меня такими глазами», «Эй, Трамп, берегись, у тебя есть серьезный молодой соперник!», — тут же отреагировали соцсети. Один из пользователей привел предполагаемый диалог между Меланий и Джастином: «Вы пытаетесь соблазнить меня, не правда ли миссис Трамп?- «Вы находите меня нежеланной?» — «О, нет, миссис Трамп. Думаю, вы самая привлекательная из всех друзей моих родителей».

 

Фото Getty

Как отнесся к поцелую жены президент США неизвестно, но сам он также целовался с дамами. Весьма неловкий поцелуй получился у Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. На обошедших соцсети фото кажется, что американский лидер, вытянув губы, собирается чмокнуть ее в нос. Однако он все же поцеловал ее в щеку.

  

  

  

Фотографы также запечатлели момент, когда жена президента Франции и Брижит Макрон целует высокого американского гостя. А ее муж Эммануэль Макрон наблюдает за этим, радостно улыбаясь.

Особое внимание вызвал наряд 49-летней первой леди США. Бывшая модель, как пишет Daily Mail, надела великолепное платье красного цвета от Alexander McQueen (любимого дизайнера жены принца Уильяма Кейт Миддлтон) — без рукавов и большим бантом-драпировкой сзади. Стоимость туалета — 2375 долларов. Мелания Трамп резко выделялась на снимках из общей черно-белой гаммы.

Брижит Макрон для вечера выбрала серебристо-белое платье. Ранее днем, как писали «ФАКТЫ», дамы были одеты наоборот: Брижит в ярко-красном от Louis Vuitton, а Мелания — в белом от Calvin Klein.

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