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Что-то идет не так: в Раде никак не определятся с главами парламентских комитетов
Депутатская подгруппа, которая занимается подготовкой заседания Верховной Рады, снова не определилась с депутатами, которые займут руководящие должности в парламентских комитетах.
При этом, председатель партии «Слуга народа» и председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков назвал четыре комитета, которые могут возглавить представители оппозиции.
«Речь идет о комитете по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, комитете по вопросам молодежи и спорта, комитете по вопросам свободы слова, комитете по вопросам евроинтеграции и еще комиссии по ветеранам. Это трудно сказать, оппозиции или не оппозиции, это — другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена на развитие нашего государства», — цитирует Разумкова «РБК-Украина».
По словам политика, эти вопросы до сих пор обсуждаются.
Он отметил, что, подгруппа депутатов вновь соберется решать вопрос руководящего состава комитетов во вторник, 27 августа, в 9:00. А голосовать по вопросу будут на общем заседании, которое состоится в 12 часов.
Кроме того, по словам Разумкова, одной из предложенных кандидатур на должность второго вице-спикера является депутат-самовыдвиженец.
«Были предложения, но мы сегодня не проговаривали именно окончательное предложение. Одной из них была позиция самовыдвиженцев на второго вице-спикера. Решение будет приниматься на общем заседании подготовительной депутатской группы», — заявил Разумков.
Напомним, первое заседание новой Верховной Рады намечено 9-го созыва 29 августа.
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