Мир

Драма в воздухе: пилот самолета потерял сознание, но его заменил коллега, летевший на отдых этим же рейсом

Во время перелета из британского Манчестера в португальский город Фуншал (остров Мадейра) разыгралась настоящая драма. 40-летний пилот пассажирского самолета Boeing 757 британской бюджетной авиакомпании Jet2 неожиданно почувствовал себя плохо и потерял сознание. К счастью, среди пассажиров этого рейса оказался его коллега — пилот той же компании, летевший на отдых. Он взял управление самолетом на себя и благополучно совершил экстренную посадку в городе Порту. Как пишет газета The Sun, потерявший сознание пилот был госпитализирован сразу после приземления.

«Они сделали объявление о нештатной ситуации. И другой пилот, который был в отпуске, вышел вперед из задних рядов. Он предложил свои услуги экипажу и зашел в кабину. Он оставался там до тех пор, пока не помог медикам выгрузить своего коллегу из самолета. Того вывезли на инвалидном кресле с кислородной маской на лице», — рассказал один из пассажиров, сотрудник банка Николас Бэнкс. Пассажиры застряли в аэропорту Порту на несколько часов.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», пассажирский самолет, летевший из России в Крым, совершил жесткую посадку в кукурузном поле после того, как в двигатель попала птица.

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