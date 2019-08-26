Лето закончилось: базу отдыха в Закарпатье засыпало снегом (фото, видео)

Украина

В воскресенье, 25 августа, на базе отдыха в Лумшорах в Перечинском районе Закарпатской области отдыхающие наблюдали снег и град. В начале августа в сети появилось фото осадков под Киевом, которые приняли за снег.

О снеге в украинских Карпатах сообщил в Facebook Vasyl Cimbora.

«У нас зима уже», — написал он и опубликовал фото и видео с базы отдыха «Чаны у Цимбора».

Напомним, весна и лето в этом году преподносило немало «зимних сюрпризов». Так, 10 июля в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский шел настоящий снег. Перед этим «ФАКТЫ» публиковали фото из Карпат, где в начале мая выпал снег. А также писали об аномальной апрельской погоде в Крыму, часть которого также была белой от снега. А в Ямало-Ненецком автономном округе России прошли июньские метели.

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