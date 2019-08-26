В Ровенской области суд арестовал женщину, обезглавившую мужа-тирана

Происшествия

23 августа 49-летняя жительница села Обаров (Ровенская область) руками и веревкой задушила своего 47-летнего супруга, когда тот спал. Затем она отрезала его голову ножом и попыталась расчленить тело топором. Напомним, в Любашевке под Одессой муж застрелил жену из охотничьего ружья и после этого застрелился сам.

Как сообщили в Ровенском областном главке полиции, жительница Обарова пояснила, что на убийство ее вынудили пойти постоянные издевательства мужа.

Женщину задержали сразу после преступления и поместили в изолятор временного содержания.

24 августа суд Ровенской области избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

За убийство женщине грозит от семи до 15 лет тюрьмы. Пока неизвестно, понесет ли она наказание, поскольку подозреваемая состоит на психиатрическом учете.

Напомним, две недели назад полиция Киева задержала жителя столицы, который убил и расчленил свою знакомую. Тело женщины, расфасованное по пакетам, обнаружили в Русановском канале.

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