В Кирилловке снова разбушевалось море (видео)

Украина

После нескольких жарких и солнечных дней погода на Азовском море снова испортилась.

Так, в понедельник, 26 августа, с самого утра разыгрался шторм, пишет РИА Мелитополь.

«В акватории Кирилловки поднимаются высокие волны, линия прибоя покрыта пеной, а ширина пляжей неуклонно сокращается»,— говорится в сообщении.

Едва взошло солнце, а на берег моря уже пришли люди. Некоторые — чтобы полюбоваться стихией, другие же рискнули искупаться в бурлящей воде.

При этом, отмечают отдыхающие, штормовые волны выбрасывали на берег различные монетки. В свою очередь, нашедши такие монетки люди бросали их обратно в море, чтобы в следующем году вернуться вновь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа Запорожскую область накрыл циклон, который стал причиной шторма в Кирилловке и на других популярных курортах. Непогода оставила от пляжа только узкую полоску. Но затем, когда шторм прекратился, некоторые отдыхающие смогли заняться необычным развлечением — ловлей бычков голыми руками.

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