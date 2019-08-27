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Украина

«Апофеоз сезона» в Крыму: появились показательные фото с «заполненными туристами» пляжами

4:35 27 августа 2019 385
Высокий сезон в Крыму
Инф. «ФАКТОВ»

Блогер Roksolana Today & Крым опубликовала в своем Twitter фото «полного аншлага» на пляжах в оккупированном Крыму, вызванного к тому же и проводившимся оккупационными властями фестивалем «Таврида-фест».

Так, на фото с набережной Судака можно увидеть, что людьми занята лишь небольшая часть лежаков на пляже.

«Судак. Так это не только высокий сезон, но и гости на их с Таврида-фест… аншлаг вот», — подписала Роксолана своей фото, намекая на рассказы российских пропагандистов о присутствии на фестивале до 30 тысяч человек.

Еще один пост посвящен Евпатории и Заозерному, где также начался «высокий сезон».

О том, как «караваном» едут туристы, можно судить по фото с Керченского моста — он практически пуст, только иногда по нему перебрасывают военную технику.

В целом же на полуострове царит уныние и упадок, и он все больше откатывается до уровня середины прошлого века.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на обещания оккупантов наполнить полуостров отдыхающими из России, этого не произошло. И в этом им не помог даже запуск автомобильной части Керченского моста. А ведь до начала российской агрессии на пляжах полуострова было практически «яблоку негде упасть». Поэтому выводы о том, что несет рядовым гражданам пресловутый «русский мир», напрашиваются сами собой.

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