«Апофеоз сезона» в Крыму: появились показательные фото с «заполненными туристами» пляжами

Украина

Блогер Roksolana Today & Крым опубликовала в своем Twitter фото «полного аншлага» на пляжах в оккупированном Крыму, вызванного к тому же и проводившимся оккупационными властями фестивалем «Таврида-фест».

Так, на фото с набережной Судака можно увидеть, что людьми занята лишь небольшая часть лежаков на пляже.

Судак

Так это не только высокий сезон, но и гости на их сТавридо-фест…

аншлаг вот pic.twitter.com/OkOOPTT27k — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

«Судак. Так это не только высокий сезон, но и гости на их с Таврида-фест… аншлаг вот», — подписала Роксолана своей фото, намекая на рассказы российских пропагандистов о присутствии на фестивале до 30 тысяч человек.

Еще один пост посвящен Евпатории и Заозерному, где также начался «высокий сезон».

Евпатория

Заозерное

выше и выше и выше сезон... pic.twitter.com/LVELv8wNa6 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

О том, как «караваном» едут туристы, можно судить по фото с Керченского моста — он практически пуст, только иногда по нему перебрасывают военную технику.

Ну вот!

Туристы рванули!

Колонна!

"Колонна военной техники прошла под арками Крымского моста в рамках начавшихся масштабных командно-штабных учений в Южном военном округе РФ"-цитата pic.twitter.com/FG5H7PTcET — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.

В целом же на полуострове царит уныние и упадок, и он все больше откатывается до уровня середины прошлого века.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на обещания оккупантов наполнить полуостров отдыхающими из России, этого не произошло. И в этом им не помог даже запуск автомобильной части Керченского моста. А ведь до начала российской агрессии на пляжах полуострова было практически «яблоку негде упасть». Поэтому выводы о том, что несет рядовым гражданам пресловутый «русский мир», напрашиваются сами собой.

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