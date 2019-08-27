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«Апофеоз сезона» в Крыму: появились показательные фото с «заполненными туристами» пляжами
Блогер Roksolana Today & Крым опубликовала в своем Twitter фото «полного аншлага» на пляжах в оккупированном Крыму, вызванного к тому же и проводившимся оккупационными властями фестивалем «Таврида-фест».
Так, на фото с набережной Судака можно увидеть, что людьми занята лишь небольшая часть лежаков на пляже.
Судак— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.
Так это не только высокий сезон, но и гости на их сТавридо-фест…
аншлаг вот pic.twitter.com/OkOOPTT27k
«Судак. Так это не только высокий сезон, но и гости на их с Таврида-фест… аншлаг вот», — подписала Роксолана своей фото, намекая на рассказы российских пропагандистов о присутствии на фестивале до 30 тысяч человек.
Еще один пост посвящен Евпатории и Заозерному, где также начался «высокий сезон».
Евпатория— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.
Заозерное
выше и выше и выше сезон... pic.twitter.com/LVELv8wNa6
О том, как «караваном» едут туристы, можно судить по фото с Керченского моста — он практически пуст, только иногда по нему перебрасывают военную технику.
Ну вот!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.
Туристы рванули!
Колонна!
"Колонна военной техники прошла под арками Крымского моста в рамках начавшихся масштабных командно-штабных учений в Южном военном округе РФ"-цитата pic.twitter.com/FG5H7PTcET
В целом же на полуострове царит уныние и упадок, и он все больше откатывается до уровня середины прошлого века.
3+2 возвращаются…— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 26 августа 2019 г.
Прогулка от Прибрежного до Курортного pic.twitter.com/PKlsVaWbKv
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на обещания оккупантов наполнить полуостров отдыхающими из России, этого не произошло. И в этом им не помог даже запуск автомобильной части Керченского моста. А ведь до начала российской агрессии на пляжах полуострова было практически «яблоку негде упасть». Поэтому выводы о том, что несет рядовым гражданам пресловутый «русский мир», напрашиваются сами собой.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!