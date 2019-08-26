Украина

Меньше, чем на сельском пляже: в Сети сравнили количество отдыхающих в бархатный сезон в Ялте и в Кирилловке (фото)

Вчера, 25 августа, в последнее воскресенье лета, отдыхающие продолжали наслаждаться бархатным сезоном на курортах, благо, погода позволяет это делать.

После нескольких дней штормов и ненастья температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию, вода в море прогрелась до 23−26 градусов, а небо радует отсутствием дождевых тучек.

В этих «райских» условиях журналисты издания МВ решили сравнить, как проходило последнее воскресенье лета в оккупированной Ялте и на украинском курорте Кирилловке.

«25 августа, около 11 часов утра, были сделаны фото с веб-камер», — говорится в сообщении.

Даже беглого взгляда на снимки достаточно, чтобы сделать вывод: в некогда мега-популярной Ялте пляжи практически пустынны, кое-где виднеются силуэты курортников, но в целом царит уныние и запустение.

Центральная приморская набережная Ялты

В то же время на Санаторном пляже в Кирилловке практически яблоку негде упасть.

Санаторный пляж в Кирилловке

При этом центр поселка, справедливо признают авторы небольшого «исследования», в чем-то можно соразмерим по количеству отдыхающих с огромной набережной Ялты.

Ялта

Центр Кирилловки

«Но ведь и сравнивать большой город с поселком, думаю, не стоит», — отмечает автор новости.

В целом фото с набережной Ялты показывают, что, несмотря на обещания оккупантов наполнить полуостров отдыхающими из России, этого не произошло. И в этом им не помог даже запуск автомобильной части Керченского моста.

А ведь до начала российской агрессии на пляжах Ялты было в несколько раз больше отдыхающих. Выводы о том, что несет рядовым гражданам пресловутый «русский мир», напрашиваются сами собой.

Напомним, что еще одной бедой крымских курортов становится постоянный сброс нечистот в море. Так, в начале августа «власти» Крыма решили запретить купание в бухте Севастополя из-за обнаруженной холеры, которую еще в июне признали «неопасной». Также фекалии сливают во многих других курортных городах оккупированного полуострова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители Феодосии безуспешно продолжают добиваться закрытия центрального городского пляжа, где в акваторию моря сбрасывали неочищенные стоки. Решить вопрос не смог даже Роспотребнадзор, который обязал арендатора ограничить купание, — коммерсанты даже не удостоились повесить предупреждающую табличку и продолжили работу.

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