Королева Елизавета отказала Меган Маркл и принцу Гарри, желавшим поселиться в ее замке (фото)

Мир

Британская королева Елизавета II принц Гарри всегда были очень близки. Тем не менее Ее Величество отказала любимому внуку в просьбе, которую он высказал после своей свадьбы с актрисой Меган Маркл.

Как сообщает издание Sunday Times, герцог и герцогиня Сассекские изначально планировали поселиться в Виндзорском замке — вместе с Елизаветой и ее мужем принцем Филлипом, которые проводят много времени в этой королевской резиденции. Гарри спрашивал, не выделят ли им апартаменты в замковом здании. Однако Елизавета не согласилась пустить Гарри и Меган к себе на постой. И вместо этого подарила новобрачным скромный Фрогмор-коттедж, который находится по соседству с Виндзорским замком — туда можно быстро дойти пешком. На капитальный ремонт этого дома пара потратила миллионы фунтов стерлингов денег налогоплательщиков.

Королевский эксперт Хьюго Викерс рассказал, что в жилой части Виндзорского замка на самом деле множество пустующих спален и прочих помещений, в которых могли расположиться принц и его супруга, а также их будущие дети. Однако королева, возможно, сочла их неподходящими для молодой семьи.

Виндзор, куда Гарри и Меган переехали после того, как выселились из лондонского Кенсингтонского дворца, где проживали по соседству с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в небольшом Ноттингем-коттедже с двумя спальнями, имеет для пары особое значение, поскольку именно здесь состоялось их венчание в мае 2018 года, вечерний свадебный прием. Здесь, на территории старинной загородной резиденции членов британской семьи Фрогмор-хаус, они также делали фотосессию в честь своей помолвки.

Виндзорский замок

Фрогмор-коттедж до ремонта

Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета жаловалась на президента США Дональда Трампа, испортившим своим вертолетом лужайку перед Букингемским дворцом.

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