Королева Елизавета пожаловалась на Трампа, испортившего лужайку перед ее дворцом (видео)

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Как стало известно, королева Елизавета II в шутку пожаловалась на президента США Дональда Трампа премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Во время встречи с прибывшим в Лондон главой австралийского правительства Ее Величество сказала: «Идите и поглядите на мою лужайку. Она испорчена». Разговор с Моррисоном состоялся 4 июня — на следующий день после первого дня официального визита Дональда Трампа в Великобританию.

Как напоминает Sunday Times, вертолет Трампа дважды приземлялся перед Букингемским дворцом. Сначала Трамп и его супруга Мелания прибыли по воздуху из резиденции американского посла на официальную церемонию встречи, в которой помимо королевы принимал участие ее старший сын принц Чарльз с женой Камиллой. Кроме вертолета, в котором непосредственно находились мистер и миссис Трамп, на лужайке поодаль приземлился также второй американский вертолет с «группой поддержки» президента.

В тот же день вечером президентская чета снова прилетела на вертолете на государственный банкет, устроенный во дворце в их честь. В итоге на газоне остались рытвины от колес и подпалины от двигателей.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», 93-летнюю королеву Елизавету засняли катающейся верхом.

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