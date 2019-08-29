Приелась роль герцогини: Меган Маркл хочет вернуться в кино и уже ищет подходящий сценарий (фото)

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Меган Маркл уже приелась роль герцогини. Жизнь «за дворцовыми стенами» она находит скучной, так что в ближайшее время бывшая актриса намерена вернуться в кино и уже подыскивает подходящий проект, читая предлагаемые ей сценарии.

Об этом, как пишет издание Daily Express, заявил со ссылкой на осведомленный источник королевский эксперт Роб Шутер.

По его словам, зрители не увидят Маркл в новом фильме о Джеймсе Бонде в роли девушки агента 007. Скорее, она остановит свой выбор на историческом фильме. Или, может быть, документальном. Герцогиня Сассекская подумывает также о том, чтобы стать продюсером, но все же ее приоритетная страсть — это игра в кино.

«Меган нравится ее королевская жизнь, ей нравится быть мамой, но для нее этого недостаточно», — утверждает Шутер.

Меган, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериала «Форс-мажоры» отказалась от актерской карьеры после помолвки с принцем. Однако ее бывший агент Джина Нелторп-Каун ранее уже выражала уверенность в том, что Маркл вернется в Голливуд. И что королевская семья не сможет ее остановить, если 38-летняя герцогиня захочет это сделать. «Она целеустремленная женщина и знает, чего хочет. Она современна, имеет собственную волю и она — лидер… Если она захочет сняться в кино — то снимется», — говорит Джина.

Кадр из "Форс-мажоров"

Гарри полностью одобряет стремление жены. Он считает ее одной из лучших актрис в мире и не хочет, чтобы такой талант пропадал даром. Хотя ранее актер Кевин Костнер выражал сомнения в том, что принцу будет приятно видеть свою супругу целующейся на экране с кем-то другим. А потому для Маркл нелегко будет вернуться в шоу-бизнес.

Ранее источники утверждали, что Меган и Гарри планируют переехать в США и подыскивают себе дом в Калифорнии, поскольку Маркл не хочет постоянно находиться в тени Кейт Миддлтон.

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